Slut med våde kort, der ikke virker: Søbadet får nyt adgangskontrolsystem

Slut med våde kort, der ikke virker. Fremover skal der bruges en kode for at komme ind i Bogense Søbad.

- Søbadet har fået nyt adgangskontrolsystem, og fremadrettet skal der bruges en kode for at få adgang. Vi er sikre på, at kodesystemet vil eliminere mange af de trælse oplevelser med kort, der ikke virker, fordi de har været våde.

Bogense: For nogle brugere af Bogense Søbad på Østre Mole har det indimellem været ganske frustrerende at stå og vente foran indgangsdøren, fordi deres kort med chip på ikke har virket, når de har placeret det på panelet.

Bogense Søbad får nyt adgangskontrolsystem. Fremover skal du huske en kode, som du bruger hver gang for at komme ind. Foto: Emil Hermann

Kontakt havnekontor

Hvis en forening mangler koder, kan den kontakte havnekontoret. Turister skal henvende sig hos Visit Nordfyn på Vestre Havnevej for at få en kode, som vil udløbe igen efter en uge. For turister er det også gratis at bruge søbadet.

I Bogense Søbad er der omklædningsrum med brusefaciliteter til både mænd og kvinder. Der er også en sauna, et toilet og et fælles rum med en fantastisk udsigt til Kattegat samt Æbelø.

I maj 2016 blev det ombyggede og topmoderniserede Bogense Søbad indviet.