Slut med lappeløsninger: Dele af vejen på Enebærodde skal kystsikres

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at to strækninger på hver 200 meter skal kystsikres, så vejen på Enebærodde i fremtiden kan modstå klimahændelser.

- Der er bred enighed om, at vi skal finde en holdbar løsning, så vi ikke fortsætter med de her lappeløsninger. Kommunen har de seneste 10 år brugt en halv million kroner på at genetablere dele af vejen, og det er mange penge, siger udvalgsformand Anders Thingholm.

Det er på disse to strækninger, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal kystsikres, så vejene kan modstå klimahændelser. Som for eksempel en 20 års eller 50 års hændelse.

Der har inden for de seneste 10 år været foretaget reparationer af vejen i 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 og senest her i starten af 2019 . Den samlede omkostning ligger mellem 20.000 kroner og 250.000 kroner pr. gang, og kommunen har betalt halvdelen af omkostningerne. I alt har Nordfyns Kommune i perioden 2009 - 2019 brugt 500.000 kroner på vejreparationer.

Økonomi ikke afgjort

Hvor meget vil kommunen bidrage med i finansieringen af kystsikringen?

- Det er et godt spørgsmål. Nu går kommunen, Hofmansgave og Kystdirektoratet i gang med at udarbejde et projekt, og så må vi se, hvad det samlet løber op i. Men jeg vil hellere bruge en halv million kroner på en holdbar løsning i stedet for den måde, som det har fungeret på indtil nu, siger Anders Thingholm.

Anders Thingholm havde for nylig et møde på rådhuset med Dennis Stentebjerg Hansen, inspektør ved Stiftelsen Hofmansgave. Med til mødet var også Henrik Boesen, direktør i Teknik, Erhverv og Kultur og Mette Højby, chef for Natur og Miljø.

- Han virkede positiv i forhold til at finde en holdbar løsning. Og han var også fuldstændig klar over, at Hofmansgave er nødt til at bruge en stor pose penge på projektet. For det er absolut ikke ren kommunal opgave, fastslår udvalgsformanden.

Enebærodde, der er Fyns største hedeområde, er et populært udflugtsmål for både borgere i kommunen og turister. Besøgende kommer blandt andet for at fiske, opleve fuglelivet og opleve den særprægede natur.