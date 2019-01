Slut med at ryge i arbejdstøjet

Fra 1. august er det totalt forbudt for medarbejdere i Nordfyns Kommune at ryge i arbejdstiden. Og hvis de selv betaler pausen, skal de af med arbejdstøjet, hvis de vil ryge.

Nordfyn: Hvis medarbejdere i Nordfyns Kommune har en aftale med deres lokale leder om, at de godt må ryge i pauser, som de selv betaler, skal de vænne sig til at skifte tøj først. For efter 1. august må de ikke ryge iført tøj, der er udleveret af Nordfyns Kommune og heller ikke på kommunens matrikel.

Det er en del af "Politik for røgfri arbejdsplads", som Kommunalbestyrelsen skal behandle på mødet den 24. januar, og som skal træde i kraft 1. august.

Politiken er et resultat af sidste efterårs budgetaftale, som alle partier stod bag. Heri hed det blandt andet: "Nordfyns Kommune tilslutter sig partnerskabet Røgfri Fremtid. Partnerskabet betyder, at Nordfyns Kommune arbejder frem mod den fælles vision om et røgfrit Danmark i 2020. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger."

Politikken for røgfri arbejdsplads slår fast, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden, og at det også gælder arrangementer og ture ud af huset, hvor medarbejderne får løn for arbejdstid eller fungerer som rollemodeller for børn, unge og voksne.

Ligeledes skal kommunens bygninger, materiel og køretøjer være røgfri indendørs og udendørs alle døgnets timer 365 dage om året.

Den nedskrevne politik indeholder intet om, hvad der sker med medarbejdere, der alligevel tænder en smøg i arbejdstiden, eller mens han eller hun har et Nordfyns Kommune-logo på skjorten.

- Overtrædelser håndteres på samme måde, som hvis der for eksempel er problemer med alkohol i arbejdstiden, siger borgmester Morten Andersen.