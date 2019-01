Slut efter mere end 30 år: Stort loppemarked lukker helt

Otterup: Det årlige loppemarked i Otterup Hallen har i mere end 30 år været omdrejningspunkt for Lions Club Otterups økonomiske grundlag.

Selvom loppemarkedet i 2018 omsatte for tæt på det samme beløb som tidligere, kan folkene bag loppemarkedet se, at overskuddet falder år for år. Derfor har Lions Club Otterup nu besluttet, at loppemarkedet ikke længere skal afvikles. - Det skyldes blandt andet, at vi må have hjælp fra andre foreninger til at varetage det store arbejde med at hente og bringe effekterne, samt opstille og afvikle hele markedet. Men også øgede omkostninger og større krav til affaldshåndtering af overskudseffekterne, som afhændes blandt andet på kommunens genbrugsplads. Samtidig kan vi se, at konkurrencen fra andre organisationer udfordrer kvaliteten af de afhentede effekter, siger præsidenten i Lions Otterup, Rolf Brems. Lukningen betyder, at Lions Otterup stopper med at indsamle effekter fra husstande og dødsboer i lokalområdet. Allerede indsamlede effekter vil blive overgivet til andre hjælpeorganisationer. Da økonomien i loppemarkedet også er tæt forbundet med ældrefesten i Otterup Hallen, ser Lions i Otterup sig desværre også nødsaget til at udskyde denne. Ædrefesten afholdes hvert andet år og trækker 250 personer fra den gamle Otterup Kommune.