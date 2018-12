Morud: Morud Idrætsforening fylder 60 år. Det fejres med en juletræsfest søndag d. 16. december fra klokken 15-17.

Julemanden kommer med slikposer til børnene. I cafeen kan købes gløgg og æbleskiver.

Det koster 20 kroner per barn at være med, mens der er fri adgang for voksne.

Alle er velkomne til at deltage.

Morud Idrætsforening er organiseret som en paraplyorganisation med en hovedafdeling og en række underafdelinger. Heriblandt: Fodbold, håndbold, gymnastik, cykling mv.