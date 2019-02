Slem overraskelse: Hærværk mod træer i sommerhusområde

Sommerhusejer ved Skåstrup Strand fik sig noget af en overraskelse, da én eller nogle mennesker pludselig fandt anledning til at fælde et pilehegn og flere træer foran sommerhuset. Sagen er meldt til politiet.

Skåstrup: Som bekendt må man ikke gå rundt med en motorsav i hånden og fælde træer på offentlige arealer.

Ikke desto mindre er det hvad, som er sket foran Mogens Osteds sommerhus ved Skåstrup Strand. Han og hustruen fik en slem overraskelse, da de i sidste uge kørte fra hjemmet i Grindsted over for at besigtige sommerhuset. Hvilket de rutinemæssigt rundt regnet gør en gang om måneden i vinterhalvåret.

Huset er sidst beliggende hus på Pilevænget, og da de ankom, måtte de opgive at køre helt op til huset. Efter at have parkeret hos naboen, kunne de forvisse sig om, at én eller flere mennesker havde været i gang med at fælde træer og et stort pilehegn, som stod foran parrets sommerhus.

Siden har Mogens Osted grublet over, hvad der kan være årsag til hærværket. Men ligemeget hvor længe, han har tænkt, er han ikke kommet frem til noget brugbart svar. Det nedlagte pilehegn og træerne giver umiddelbart bedømt ikke havudsigt for de sommerhusejere, der ligger længere tilbage i terrænet.

- Det er meget mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, siger Mogens Osted.