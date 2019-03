Skurvogn forvandlet til luksussauna: Udsigt over Kattegat fra panoramavindue

Fuglsang sauna og friluftsbad indviede lørdag foreningens mobile sauna. Blandt de begejstrede er Jacob Hansen, der først debuterede som vinterbader i december. I dag er han med på det hele. Også at sidde med hue på i saunaen.

Fuglsang: Temperaturen nærmede sig 100 grader inde i saunaen, da Jacob Hansen og Helle Dyssemark sad og hyggede sig med tophuer på. Løjerligt? Ikke, når man fik forklaringen om, at en saunahue medvirker til, at hovedet billedligt talt ikke bobler over af varme. Sådan var der styr på hver én ting, da den røde snor lørdag blev klippet ved indgangen til Fuglsang sauna og friluftsbads mobile sauna, placeret få meter fra stranden ved Tørresø. - En savnet sauna, sagde foreningens formand Kim Vobbe. Der er tale om en sauna i luksusklassen. I den ene ende er opsat et stort panoramavindue. De, der går forbi, kan ikke se eller glo ind, mens man inde i saunaen kan se ud og har den mest prægtige udsigt over Kattegat.

- Mange kommer forbi, snakker og synes godt om projektet. Det virker som om, at vi har skabt en forbindelse mellem områdets sommerhusgæster og os, der bor her. Kim Vobbe, formand for fuglsang sauna og friluftsbad

Der var ingen grund til at holde igen på varmen, da den mobile saunavogn ved Fuglsang Strand blev indviet. Temperaturen nåede op omkring 100 grader. Foto: Henrik Larsen

Var ingen vandhund Jacob Hansen begyndte først at vinterbade i december, og nu kan han ikke få nok, selv om aldrig har været nogen vandhund. Heller ikke om sommeren. Han har eget firma og arbejder på Færøerne. Når han er hjemme hver tredje uge, er vinterbadning blevet et fast ritual. Forklaringen er den samme som fra ligesindende. Det kolde gys giver overskud. Krop og sind friskes op. Og så er der fællesskabet. Der gik ikke længe, før Jacob Hansen kom med i gruppen, der byggede saunaen. Først vidste de ingenting. Kun, at de ville bygge én. Inspirationen fandt de ved at søge på Google, og en dag ville skæbnen, at de kom til at købe en gammel skurvogn ovre i Fredericia. Pris 40.000 kroner. Noget mere, kan det bemærkes, end de 500 kroner, som Klintebjerg Vinterbaderlaug brugte på en gammel campingvogn, der nu med hjælp af to gasbrændere fungerer som sauna.

Først et hurtigt og koldt dyp i Kattegat og så ind i saunavarmen. Foto: Henrik Larsen

Frivillige timer Omkring 300 frivillige arbejdstimer er brugt på at forvandle skurvognen. De nødvendige penge, i alt cirka 200.000 kroner, er blandt andet skaffet gennem kommunal opbakning og sponsorer. Fra ideen opstod, til saunaen stod klar, gik der 15 måneder. - Vi er glade, stolte og taknemmelige, sagde Kim Vobbe, inden det var tid til omklædning. I samlet flok spadsererede de ud i Kattegat. Efter et dyp, der ikke varede meget mere end et minut, gik turen tilbage mod varmen i saunaen. Mens de mindre modige, der bare var kommet for at se på, måtte nøjes med at varme sig med en lun pølse. Luksussaunaen er også udstyret med toilet og har fire lange bænke, to i hver side. Ideen er dog, at der sædvanligvis ikke skal være mere end otte ad gangen inde i varmen for ikke at sidde alt for tæt. Saunaen kan ved bestilling og mod betaling benyttes af alle. Også selv om man ikke er medlem af Fuglsang sauna og friluftsbad. Når vinterbade-sæsonen slutter omkring påske, er planen, at saunaen skal lejes ud til interesserede. Herunder gerne også turister.

Den mobile sauna med panoramavindue blev første gang benyttet nytårsaftensdag, og lørdag blev den så officielt indviet.

Øjner mere fremgang Ved indvielsen mødte et par nye ansigter op, og bedømt ud fra deres begejstring, var det ikke sidste gang. Kim Vobbe øjner mere fremgang for den lille forening, der kun har eksisteret i få år. - Det ser ud til, at saunaen udfylder noget, som har været savnet. Fra vi gik i gang og til nu, har mere end 100 benyttet saunaen. Mange kommer forbi, snakker og synes godt om projektet. Det virker som om, at vi har skabt en forbindelse mellem områdets sommerhusgæster og os, der bor her, sagde han. Jacob Hansen og flere andre valgte at opsøge kulden to gange i vandet og ditto varmen to gange inde i luksussaunaen på en dag, hvor deres entusiasme næsten kunne lokke andre til at blive vinterbadere. Altså næsten...