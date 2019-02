Skovløkke Lokalråd inviterer til borgermøde: - Skal vi satse på vedvarende energi?

Lokalrådet i Skovløkke inviterer til borgermøde for områdets beboere for at styrke udviklingen i området. Der lægges blandt andet op til debat om satsning på vedvarende energi.

Sletten Skole afdeling Skovløkkeskolen: "Skal vi i Skovløkke-området satse på vedvarende energi?"

Sådan lyder indlægget fra lokalrådets formand, Keld Balmer Hansen, når han torsdag 28. februar lægger op til debat, om hvorvidt der skal satses mere på vedvarende energi. Han har hentet sin inspiration til forslaget fra Samsø, hvor man har haft succes med omlægning til vedvarende energi. En omstilling, der kan give en positiv udvikling og være attraktiv for de lokale, mener Keld Balmer Hansen.

Til det årlige borgermøde vil der også være gennemgang og status på de forskellige arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er sammensat af lokale borgere, som ønsker at engagere sig inden for et lokalt område. Her vil være de forskellige grupper snakke om udviklingen af havneområdet ved Klintebjerg, trafikale forhold, mobilmast og andre ting.

Der vil være mulighed for, at man kan komme med idéer til området, hvad man savner, og hvad man gerne vil have mere af. Samtidig kan man danne nye arbejdsgruppper og arbejder videre med de emner, man synes er vigtige.

Foredragsholder vil være Bjarne Fredberg, som er aktiv i lokalområdet. Han vil fortælle om sit engagement med Bogø Mølle, som han har planer om at renovere, så den er indbydende og klar til offentligheden.

Borgermødet finder sted torsdag 28. februar klokken 19:00 på Sletten Skole afdeling Skovløkkeskolen nær Otterup.