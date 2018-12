Skovby er kommet på hjertestarterkortet

Skovby: Der er stadig sorte huller på det nordfynske kort over fordelingen af hjertestartere, og derfor er målet for Skovby Lokalråd at få tre hjertestartere op i sognene Skovby og Guldbjerg.

Onsdag blev det første skridt taget, da Skovby Forsamlingshus fik sat strøm til den første på væggen ved forsamlingshusets indgang.

- Det er Lions i Bogense, der har doneret den første hjertestarter, mens elektrikerfirmaet Tranes Efterfølger i Særslev har doneret selve opsætningen af hjertestarterskabet, fortæller Bente Gregersen fra lokalrådet.

Lokalrådet er allerede i gang med at finde finansiering til de næste to hjertestartere.

- Vi har gang i flere forskellige projekter, og så må vi se, hvor meget der bliver en realitet. Det er vigtigt for os alle sammen at få vores område dækket, men det kræver noget økonomi, siger Bente Gregersen.

Den nye hjertestarter i Skovby er tilgængelig døgnet rundt og er allerede registreret på hjertestarter.dk, hvor man kan finde et aktuelt overblik over alle områdets hjertestartere.