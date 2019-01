Når de nævnte beløb ikke løber op i de 1,5 millioner, der flyttes rundt, skyldes det, at tallene er resultat af et større og indviklet regnestykke.

Den anden taber i omfordelingskabalen er distrikt Kystskolen, der står til at miste 389.000 kroner i forhold til de godt 34 millioner kroner, der er afsat i budgettet til de to afdelingsskoler i Krogsbølle og Løkkemark, samt skolefritidsordningen, børnehusene og dagplejen.

Nordfyn: Det bliver de små skoler, Særslev-Hårslev Skolen og Kystskolen, der kommer til at tabe på en ny model for tildeling af penge til de nordfynske skoler, mens de fire store skoledistrikter får flere penge end i det budget, der blev vedtaget i efteråret.

- Ikke vejen til lukning

- Der er flere udfordringer for de store skoler med klasser med 28 eller 29 elever og også i forhold til inklusionsbørnene, mens man for eksempel på Særslev-Hårslev Skolen laver samlæsning (eleverne i 0.-2.-klasse samles i én klasse, red.), og der behøver jo ikke at være tre lærere til tre klasser med seks børn, så der kan man godt effektivisere, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund (V) som forklaring på, hvorfor penge flyttes fra de små til de store skoler.

Der er en politisk beslutning om at bevare de små skoler i kommunen, men begynder I nu alligevel så småt at udsulte de små skoler?

- Nej, det gør vi ikke. Men hverken socialt eller fagligt er det hensigtsmæssigt at have en klasse med to elever, siger Anja Lund og henviser igen til samlæsningen på skolen i Hårslev, hvor de små elever både får det sociale ved at være sammen med flere børn og en undervisning, der er differentieret, så det passer til det enkelte barn.

- Så nej, det er ikke begyndelsen til at nedlægge de små skoler, forsikrer udvalgsformanden.

Når Børne- og Ungeudvalget den 8. januar har vedtaget udkastet til en ny tildelingsmodel, er det planen, at det skal sendes i høring i skolebestyrelserne, der får frem til den 25. januar til at svare. På grund af den korte svarfrist har skolerne dog fået et forvarsel om, hvad der er på vej.

Derefter ser udvalget på modellen igen sammen med ½høringssvarene, og så skal modellen endelig vedtages i Kommunalbestyrelsen 28. februar.