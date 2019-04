Skolemælkspenge giver ostebane

Otterup: 3. klasse på Sletten Skole har netop modtaget 5000 kroner fra Skolemælkslegatet. Pengene skal bruges til en ny "ostebane", der kan streges op direkte på asfalten.

Pengene kommer fra Mejeriernes Skolemælksordning, som to gange om året giver penge til aktiviteter eller ting, som gør hverdagen sjovere og bedre for eleverne landet over. Denne gang får hele 26 klasser del i pengene.

- Vi sender penge til 26 klasser landet over, og det er en fornøjelse, fordi pengene ofte giver børnene oplevelser, der måske ikke ellers var mulighed for at få. Vores mål er at bidrage til sundhed i meget bred forstand. Det handler blandt andet om gode oplevelser, der gør fællesskabet endnu stærkere på skolerne, forklarer Jan Hermansen, som er leder af Mejeriernes Skolemælksordning, i en pressemeddelelse.

Pengene til de 26. klasser går til så vidt forskellige projekter som bondegårdsbesøg, skaksæt, udekøkken, madpakkekursus og superheltekursus.

Næste gang man kan søge legatet er til oktober.