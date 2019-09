Skoleleder om smadrede flasker og jointrester på legeplads: - Det er møghamrende irriterende

Mads Dahl Arvidsen, skoleleder for Sletten Skole afdeling Otterup, Nordvest og Skovløkken, er ærgerlig over, at unge mennesker bruger skolens offentligt tilgængelige arealer til at efterlade smadrede flasker, jointrester og ødelægge legeredskaber.

Otterup: Der bliver smadret flasker, efterladt jointrester og ødelagt legeredskaber på Sletten Skole afdeling Nordvest. Hvad tænker du om det?

- Det er brandærgerligt for os, at når vi møder efter en weekend eller en hverdagsaften, så skal vores Teknik og Service bruge tid på at rydde op efter unge mennesker. Arealerne omkring skole og legeplads er offentligt tilgængelige, så derfor kan vi ikke styre, hvem der bruger vores i øvrigt rigtig fine udefaciliteterne, når skolen er lukket.

- Jeg har stor forståelse for, at de unge mennesker vil have et sted, hvor de kan hygge sig sammen. Det er bare brandærgerligt, når der bliver svinet, smadret flasker og ødelagt legeredskaber, som vores elever bruger.

Det er ikke jeres ansvar, at disse ting sker, men hvad kan I som skole gøre for at være med til at løse de her problemer?

- Vi taler generelt med vores unge mennesker omkring, hvordan man bør begå sig, og hvordan man får nogle sunde interesser. Det er, hvad vi som skole kan gøre. Jeg ved også, at nogle af dem, der refereres til i forhold til problematikken, slet ikke er nogle af vores elever. Derfor er det endnu mere ærgerligt, at vi som skole bliver samlingssted for nogle unge mennesker, der smadrer flasker og sviner til.

Hvordan kan du dokumentere, at det ikke er elever fra jeres skole, der render og laver de her ting?

- Når vi efter en weekend er nødt til at rydde op på en legeplads, så kan vi jo konstatere, at der har været unge mennesker. Vi forhører os om, om det er nogen, vi kender fra skolen, og det har det ikke været.

Hvad tænker du om, at der ligefrem bliver fundet jointrester på skolens areal?

- Det er møghamrende irriterende. Lige fra 0. klasse og op til 6. klasse på afdeling Nordvest er ude på den legeplads, hvor der er fundet jointrester, så det er rigtig ærgerligt. Hvis der er nogle forældre, der har formodninger om narkosalg, så bør de straks kontakte politiet, da det er en sag for dem.

Oplever du, at der lige for tiden er problemer med narkosalg ved de to skoler i Otterup?

- Nej, og når det sker, er det ofte om aftenen, når vi er kørt hjem. Jeg bor ikke byen, så det er noget lokalbefolkningen opfanger, hvis det sker.

Har I som skole meldt noget til politiet på det seneste?

- Nej.