Skoleleder: Fair at vi mister penge

Skoleleder på Særslev-Hårslev Skolen Sara Johansen synes, det er ærgerligt, men forståeligt, at hendes skole får færre penge til klasser med få elever. - Vi arbejder benhårdt på at tiltrække flere elever, siger hun.

Særslev-Hårslev: Hvis en ny model til fordeling af penge til de nordfynske skoler vedtages i den form, som Børne- og Ungeudvalget behandler på sit næste møde, står Særslev-Hårslev Skolen til at miste 608.000 kroner ud af de godt 30 millioner, som skoledistriktet var tiltænkt i budgettet for 2019.

Men det er ikke et tab, der slår skoleleder Sara Johansen ud af kurs.

- Selv om det selvfølgelig ikke er rart, at vi tager de fleste af tæskene (i den planlagte omfordeling af 1,5 millioner, red.), er det måske også forståeligt og fair. Den nuværende model betyder jo, at jeg får nøjagtig lige så mange penge til en lille klasse, som man får til en noget større klasse i et andet distrikt.

Skolelederen ser ikke den nye fordelingsmodel som starten på en økonomisk udsultning af skolen.

- Det ville jeg have gjort, hvis de havde lavet en ren elevtildeling (samme beløb pr. elev uanset klassens størrelse). Jeg synes, politikerne står ved vedtagelsen om, at de vil have de små landsbyskoler.

Det kommer ikke bag på Sara Johansen, at hun ikke får helt så mange penge som skrevet i budgettet, selv om hun ikke har kendt det nøjagtige beløb før nu. Derfor er to ledige stillinger efter lærere, der er stoppet i løbet af året, ikke genbesat endnu.

I stedet for at begræde nedskæringen satser skolelederen i stedet på, at skolerne i Særslev og Hårslev skal få flere elever og på den måde med årene igen få flere penge.

- Vi arbejder benhårdt på at få alle børnene fra distriktet til at vælge skolen, siger Sara Johansen.

Det gør skolen blandt andet ved med nyt logo og ny hjemmeside at fortælle forældrene om skolens børnesyn, og hvad de kan regne med i distriktet, der ikke bare omfatter de to skoleafdelinger, men også områdets dagtilbud.

- Og den indsats er begyndt at give pote. Således ser det ud til, at de fleste børn fra 6. klasse på afdeling Hårslev flytter med til 7. klasse i Særslev efter sommerferien.

Ligeledes starter alle de kommende skoleelever fra børnehaven i Hårslev efter sommerferien på skolen i Hårslev, det vil sige otte børn. Og i Særslev fortsætter alle børnene også fra dagtilbud til skole, så selv om det stadig kun kan blive til små klasser, tegner det til, at skolen samler de børn, der bor i skoledistriktet.

Heller ikke for skoleleder Morten Wettergren på Kystskolen kommer udsigten til lidt færre penge end i det oprindelige budget som en overraskelse. Kystskolen står i forslaget til en ny tildelingsmodel til at miste 389.000 kroner.

- Jeg havde faktisk troet, det ville blive værre. Det er jo naturligt, fordi vi har faldende børnetal, men vi kæmper jo for, at vi får børnene i vores distrikt, og det kører ok, siger skolelederen, der tror på en positiv udvikling.