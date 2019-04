Skarp kritik af Nordfyns Kommune: Stop den illoyale konkurrence med de private aktører

Hvornår begyndte Nordfyns Kommune at konkurrere med de private erhvervsdrivende?

Man kunne tænke sig, det var for to til tre år siden, da Nordfyns Kommune på ulige markedsvilkår med de private restauratører forpagtede Marineten ud til et insolvent ægtepar uden spiritusbevilling - uden at konsultere RKI-registeret først. Hvor meget mon det arrangement har kostet Nordfyns Kommune!

Nu konkurrerer Nordfyns Kommune igen med private erhvervsdrivende, campingpladserne og andre med parkerings- og overnatnings muligheder for MobilHomes.

Nordfyns Kommune har indrettet mange pladser på Marinaen til MobilHomes med mulighed for vand og strøm og tømning af holdingtanke.

Direktøren for Teknisk Forvaltning udtaler, at man ikke har sendt projektet ud i nabohøring, fordi det behøver man ikke i forhold til gældende lovgivning, men ville det ikke have klædt Nordfyns Kommune at høre de øvrige brugere af og beboere på havnen, om deres syn på projektet, eller var Nordfyns Kommune i forvejen klar over, at det ville fremkalde protester, så den konflikt ville man ikke tage?

Vi skal gøre meget, ja næsten alt for at lokke turister til Bogense og Nordfyns Kommune. Og vi gør næsten alt og har rigtig mange gæster hele året.

Men Nordfyns Kommune har vel også en forpligtigelse til ikke bare at tromle hen over den lokale befolkning og deres behov og meninger, til ikke bare at demonstrere sin magt til at gøre som det passer dem.

Vi har to meget fine og veludstyrede campingpladser og jeg ved godt, at MobilHomes må parkere overalt som almindelige personbiler, men i almindelige borgeres øjne, hører de til på campingpladserne, og ikke andre steder i unfair konkurrence med vores campingpladser.

Stop med illoyal konkurrence med de private aktører.