Skamby har troldet og er klar til stor byfest

Troldefesten byder på fem dage med noget for de fleste. Uanset om man er til seriøs konkurrence eller leg på hoppeborge, er der noget at deltage i i Skamby. Keld og Hilda kommer også.

Skamby: Ved fælles kræfter har Skamby igen gjort klar til fem dages byfest med masser af aktiviteter. Det er Skamby Borgerforening, Skamby Multihus og Skamby Boldklub, der sammen står for festen, som for mange år siden blev døbt "Troldefesten". Og der har også været brug for en vis mængde trolderier, før festen kan begynde torsdag 22. august. Første udfordring var at finde en nyt telt, da arrangørerne ikke kunne få lov af kommunen at bruge det gamle, som man har haft i mange år. Det nye blevet et lidt anderledes set-up, men arrangørerne glæder sig til at vise det frem.

By af hoppeborge Programmet rummer mange gennemprøvede aktiviteter som bankospillet torsdag, der plejer at samle op mod 200 mennesker, og bob-turnering fredag med omkring 50 entusiastiske hold, der kæmper om at få deres navn indgraveret på vandrepokalen. I år er der endda hyret et diskotek ind til at peppe festlighederne yderligere op. På samme tid er der fællessang i Lunden. Det var sidste år en stor succes, så den gentager man, men denne gang også med 2 x 45 minutters koncert med Keld & Hilda. Lørdag begynder med gratis morgenbord og kræmmermarked - og så følger fodboldturneringerne, dels med ungdommen, dels med damerne, og sidst med herrerne. Hele dagen kan børnene boltre sig i et legeland i form af en hel by af hoppeborge, som virksomheder i by og omegn har sponsoreret, så der kan laves fest for de små på hoppeborge - helt gratis.

Nu også med rodeotyr Aftenens store fællesspisning har spansk tema, og et godt band vil levere musik til dansen. Det er også den aften, man hylder Årets Skamboer. Og skulle nogen stadig have brug for at konkurrere med sig selv eller andre - så er der ekstraordinært indforskrevet en rodeotyr, der står lige ved indgangen. Og søndag begynder så med gudstjeneste i teltet, derefter følger sponsorcykelløbet, som plejer at samle en del tilskuere langs Bredgade. Igen i år kårer man den bedste cykel/rytterudklædning. Efter cykelløbet runder man af med det store pålægsbord; her bliver det også kendt hvor mange penge, der er kørt ind.