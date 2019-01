Skal torvemarkedet i Otterup reddes? Her holdes generalforsamling

Foreningen bag populært torvemarked har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i marts, hvor du kan være med til at redde markedet. Stedet er nu næsten på plads.

Otterup: Som du kunne læse i avisen onsdag, så har Otterup Markedsforening, der står bag det populære torvemarked i Otterup, indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts klokken 19:00.

Her skal der findes nye folk til bestyrelsen, for ellers nedlægges foreningen. Dermed vil torvemarkedet, der har været afholdt i 20 år, også lukke.

- Planen er, at vi holder den ekstraordinære generalforsamling på Aladdin Restaurant & Pizzaria i Jernbanegade 26. Men hvis vi bliver mere end omkring 40 personer, så er vi formentlig nødt til at rykke over i Kuplen på Otterup Bibliotek & Borgerservice, fortæller Stig Thomsen, næstformand i Otterup Markedsforening.

- Først når vi er kommet tættere på arrangementet, har vi et overblik over, hvor mange der deltager. Men vi skal jo indkalde senest 14 dage før.

Hvis du allerede nu er interesseret i at høre mere om arbejdet i bestyrelsen eller vil vide noget andet, så kan du kontakte Stig Thomsen på 51 26 92 54.