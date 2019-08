Skal du med? Kræft-stafet har plads til mange flere

"Futte Fynbo" er med til at åbne arrangementet, når der den 7. og 8. september er Stafet for Livet på Nordfyn.

Bogense: Programmet er på plads, den nødvendige arbejdskraft er stort set også på plads, så nu gælder det om at få flere til at melde sig som deltagere, når der i weekenden den 7. og 8. september er Stafet for Livet ved Bogense Hallerne.

En måned før, stafetten sættes i gang, var kun fem hold tilmeldt.

- Det er lige nu, det gælder om at have is i maven, siger formand for Stafet for Livet Nordfyn Bente Domino, der ved, at to-tre af de hold, der tidligere har været med, ikke kommer i år. Til gengæld ved hun også, at to af de lokale uddannelsesinstitutioner Nordfyns Højskole og Nislevgård Efterskole deltager med store hold, men først melder sig til, når eleverne er i gang efter sommerferien.

Stafet for Livet er et landsdækkende arrangement, der har som formål at give håb og støtte til alle, der er berørt af kræft, enten fordi de selv har eller har haft sygdommen, eller fordi de er pårørende til en, der er ramt af kræft.