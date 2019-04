Skab årets plakat til Fjordens Dag og vind 10.000 kroner

Så er det igen tid til at finde motivet til åres plakat til Fjordens Dag. Alle kan indsende forslag, og vinderen, der udvælges af borgmestrene i Odense, Kerteminde og Nordfyns kommune, præmieres med 10.000 kroner.

Klintebjerg: Fjordens Dag er et af Danmarks største naturarrangementer, der hvert år tiltrækker cirka 30.000 besøgende.

Check og forside

Vinderen af konkurrencen udvælges i maj af borgmestrene i Odense, Kerteminde og Nordfyns kommuner assisteret af repræsentanter fra Fyns Grafiske Værksted, Fyens Stiftstidende og Fjordens Dag.

Vinderplakaten præmieres med 10.000 kroner. Deadline for indsendelse af forslag er 1. maj kl. 12.

Vinderen får overrakt præmien på et af aktivitetsstederne til Fjordens Dag søndag 8. september. Her bliver vinderplakaten og et bredt udsnit af de øvrige plakater desuden udstillet.

Vinderplakaten bruges som en del af markedsføringen, og det vindende motiv indgår som en del af forsiden på programmet for Fjordens Dag, der udkommer som et tillæg i Fyens Stiftstidende.

Desuden uddeles både plakaten og programmet bredt i Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner.