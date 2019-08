Klintebjerg: En lang ferie er ved at lakke mod enden, og de sidste dage kan godt føles lange. Men torsdag den 8. august er der ikke grund til at gå og kede sig, for der er det tid til årets vanddag for børn. Det er Frokostklubben for mænd, der normalt mødes i Østrup Præstegård, og provst Kjeld Balmer Hansen, der arrangerer dagen sammen, og er ansvarlige for aktiviteterne.

Vanddag for børn finder sted torsdag den 8. august fra klokken 10 til 14.- Dagen er et tilbud til alle skolebørn om en sjov og spændende dag ved Klintebjerg Havn. Programmet er, at vi tager en tur til Vigelsø, vi fisker og ser, hvad der er af fisk og krabber i havnen, og vi rister pølser over bål og sejler i kajak, fortæller Kjeld Balmer Hansen.Man må gerne tage sine forældre og bedsteforældre med.Tilmelding skal ske til Keld B. Hansen på telefon 23474144, kha@km.dk eller på kirkens facebookside. /thgr