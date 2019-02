Sjælden butiksåbning i lille landsby: Annebeth udlever drømmen

- Jeg sælger unik brugskunst, som du ikke kan finde andre steder. For eksempel har min mand, der er uddannet svejser, hjulpet mig med at lave en fod og flere hylder til et stort drivtømmer. Jeg køber også brugte ting på loppemarkeder og istandsætter dem selv bagefter, fortæller 54-årige Annebeth Larsen.

Gamby Station: At kalde en butiksåbning i Gamby Station for en sensation er måske en overdrivelse, men en stor overraskelse er det i hvert fald.

- Mange kunder har sagt til mig, at det er modigt at åbne en butik i Gamby Station, og ja, det er også rigtigt, men jeg har haft fint at se til indtil videre.

Garage-ombygning

Den Skæve Butik har adresse på Frigårdsvej 1, hvor Ole og Annebeth Larsen også bor privat. Deres tidligere store garage er nu blevet omdannet til en særdeles flot butik, og Annebeth Larsen er da også glad for sin nye arbejdsplads.

- Min mand og jeg har brugt mange af vores sparepenge på at få lavet om og købe varer hjem til butikken. Mange kunder har sagt til mig, at det er modigt at åbne en butik i Gamby Station, og ja, det er også rigtigt, men jeg har haft fint at se til indtil videre. Og mit indtryk er, at folk gerne vil køre rundt til forskellige butikker, hvis de får en god oplevelse og en god service. Jeg vil, hver gang butikken har åben, bestræbe mig på at servere frisk kaffe og hjemmelavet kage eller småkager til mine kunder, fortæller Annebeth Larsen.

- I omkring 30 år har jeg arbejdet i køkkener som ernæringsassistent. Blandt andet på Bogense Sygehus fra 1992 til lukningen i 2002 og senest på Sygehus Lillebælt i Middelfart. Men det har altid været min store drøm at blive selvstændig på fuld tid og få min egen butik, og da jeg samtidig lige har fået en ny hofte og tidligere er blevet opereret for en diskusprolaps, så vurderede min mand og jeg, at det var det rigtige tidspunkt at gøre det på, inden jeg bliver alt for gammel.