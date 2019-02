Sikkerhed: Din medicin får sin egen stregkode

Apoteker Tove Drikkjær fra Bogense kan fortælle, at man i forvejen lever op til de fleste af kravene. Det nye er, at æsken forsegles fra producenten. Den forsynes også med en unik 2D-kode, som scannes og kontrolleres på apoteket.

- Vi er en del af sundhedsvæsenet, vi er ikke kun en butik, siger hun. Forkert medicin kan have en alvorlig konsekvens for kunden.

Det er fortsat ikke muligt for kunder at returnere medicin, efter den er blevet udleveret. Årsagen er en selvfølge for apoteker Tove Drikkjær fra Bogense Apotek. Hun er farmaceut-uddannet, og har en omfattende viden om medicin.

Gratis vejledning

Tove Drikkjær fortæller, at ansatte fra 1. juli i år har gennemført et kursus som behandler-farmaceuter, som får en ny funktion. Hvis der opstår en situtation, hvor det ikke er muligt at nå at få udleveret en ny recept hos lægen, kan behandler-farmaceuten få adgang til det fælles system (FMK) uden fuldmagt, som kræves nu.

På den måde undgår man, at nogen skulle komme i en livstruende situation, fordi de ikke kan få livsnødvendig medicin hurtigt. Behandler-farmaceuten har en liste over 28 lægemidler, som de må forny recepten på. Recepter fra lægevagten er ifølge de nye regler fra EU er fremover kun gyldige en uge frem.