Otterup: Seniorhuset Otterup inviterer onsdag 26. juni kl. 14 til et informationsmøde om musik.

Der er nogle medlemmer, der har givet udtryk for, at det kunne være hyggeligt at lave et husorkester, hvor man mødes to til fire gange om måneden og spiller sammen. Så hvis nogen trænger til at få instrumentet støvet af, så er det om at møde op onsdag 26. juni.

Tilmelding er ikke nødvendig, og det kræver ikke medlemskab af Seniorhuset for at deltage i infomødet. /EXP