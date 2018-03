Siden efteråret har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra brugerforeningerne arbejdet på at få de sidste brikker til at falde på plads, så det langvarige arbejde kunne nå en ende.

Her til aften er arbejdet stort set trillet i mål, da der på en stiftende generalforsamling officielt blev dannet en ny forening, hvor Jørgen Møller fra Bogense Håndboldklub blev udpeget som formand. - Vi har fået sammensat en ny stærk bestyrelse, der er parat til at tage ejerskab. Nu skal vi som en af de første opgaver hen og tage en god og velovervejet snak om, de kommende byggeplaner, så vi får skabt de bedste løsninger, siger Jørgen Møller.

I april er det nemlig ni år siden byens foreninger for første gang mødtes med Nordfyns Kommune med det formål at danne en selvejende institution.

Vejen mod en selvejende hal startede i kølvandet på kommunalreformen i 2007, hvor Bogensehallerne i lighed med kommunens øvrige idrætshaller skulle overtages af en brugerstyret forening. I Bogense har det bare trukket gevaldigt ud - blandt andet fordi man ikke har kunnet blive enige om betingelserne for foreningernes overtagelse.Knasterne har især handlet om, hvilken stand hallerne skulle overdrages i.Her har idrætsforeningerne holdt på, at hele anlægget trængte til en gennemgribende opdatering inden man var parate til at tage over.

-Jeg tror på, at vi er nået til et punkt, hvor vi kan skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem brugere, foreninger og Nordfyns Kommune, lød det fra borgmester Morten Andersen, der på kommunens veje kunne overrække et funklende nyt fodboldbord som gave til hallen.