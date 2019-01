Tilstrømningen til VM i cyklecross bliver så stor, at der tages alternative løsninger i brug for at få skaffet sovepladser nok.

Nordfyn: Når VM i cyklecross kommer til at sprede mudder og cykelsportsgloser 2.-3. februar i Bogense, bliver der fyldt godt op på fynske hotel- og sommerhusværelser, på campingpladser og halgulv. Nordfyns Erhverv og Turisme, som er med til at arrangere VM-arrangementet, forventer, at Bogenses indbyggertal vil seksdobles. Allerede i marts 2018 kunne organisationen fortælle, at udenlandske gæster måtte søge til Middelfart og Odense. Der bliver med andre ord proppet på Nordfyn. - Vi har været helt booket op i et års tid, fortæller Birgit Folden fra Foldenhus Ferielejligheder og Bed&Breakfast. - Vi får stadig daglige henvendelser fra Holland, Belgien, England og andre lande, og vi har måttet sige nej til måske 100. Hos Danland-Dancenter Bogense er samtlige ferielejligheder og sommerhuse lejet ud. Hos Bogense Hotel har de kun få værelser tilbage fredag og søndag, hvor lørdag har været booket helt i et halvt år. Og selv Milling Hotel i Middelfart og Odense, samt hoteller på resten af Fyn, begynder at have udsolgt. - Vi oplever normalt ikke den weekend som værende travl, fortæller områdedirektør hos Milling-hotellerne, Gitte Milling. - Men det har VM i cyklecross ændret på.

Improviserer pladser Bogense Strand og Camping har nået målet om at tiltrække 100 autocampere eller campingvogne, men selvom de egentlig er fuldt belagt, regner de med at gøre plads til 50-70 mere. - Indtil videre har vi ikke sagt nej til nogen, og opkaldene er blevet flere her de seneste uger op til VM, fortæller Kim Petersen, som er lejrchef hos Bogense Strand og Camping. Også i Bogense Hallerne har de måttet improvisere og åbne for sovepladser i Hal 2. Overnatningstilbuddet indeholder en skummadras, stole, borde og badefaciliteter, mens der er mulighed for at købe mad i hallens cafeteria. - Fra Belgien, Holland og andre steder i Danmark har 20 booket sig ind i hallen indtil videre. Vi vidste, at der ville være tryk på alle hotellerne, så det her er for mange en alternativ og billig løsning til at komme tæt på VM-området, siger Kenneth Clasen, halinspektør i Bogense Hallerne.