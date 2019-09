Støttemidler på trekvart million giver sejlklub mulighed for at udvide. Byggeriet er indledt.

Otterup: Sejlklubben Egensedybet der har til huse i Otterup Lystbådehavn, bygger nyt Kystnært Trivselsrum i glas til trekvart million kroner.

Det sker med støtte fra Lokale og Anlægsfonden, Puljen til lokale initiativer Nordfyns kommune, private sponsorer og brug af egne midler. Byggeriet er indledt med etablering af fundament, afløb og flisebelægning.

Byggeriet skal dog holde en pause i dagene op til søndag 8. september, hvor sejlklubben er med i Fjordens dag arrangementet på samme vis som andre år, hvor der sker en masse på havnen. Man kan komme ud at sejle, hvis vejret tillader det, deltage i de mange aktiviteter og stille sulten med helstegt pattegris.

Når Fjordens dag er overstået, indledes selve byggeriet med atriumhuset, der forventes at stå klar engang i oktober.

Trivsels & Læringsrummet bliver kronen på værket i klubbens vision for området.

- Vi har investeret i shelters, bålhytter, nye broer og toiletfaciliteter - alt handicapvenligt - med henblik på at imødekomme behovet for en base til naturformidling til skoleklasser, turister og lokale borgere, samt et uformelt rum for sociale aktiviteter. De nye rammer vil på ny og innovativ måde give fantastiske naturoplevelse for alle, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Trivsels & Læringsrummet bliver et multifunktionsrum bygget i glas som en atriumgård i direkte forbindelse med de eksisterende klubfaciliteter. Med placeringen kan brugerne med udsigt over Odense Fjord følge årstidernes gang, fuglenes træk og det skiftende lys over Odense Fjord.

Projektet støtter op om Sejlklubben Egensedybets målsætning om at opbygge og udbygge et attraktivt miljø med faciliteter, der øger kendskabet til natur og det maritime friluftsliv og medvirker til at skabe liv på havnen og kysten omkring Odense Fjord og Nordfyn året rundt.

Med etablering af Trivsels & Læringsrummet vil sæsonen kunne udvides til hele året gennem skiftende udstillinger om livet ved kysten, og mulighed for at holde arrangementer og aktiviteter, der bidrager til at gøre Odense Fjord tilgængelig for lokalsamfund.