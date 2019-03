Se video: Nu rives den gamle skovriderbolig ned

Nedrivningen skal bane vej for det såkaldte trin ét af en stor udviklingsplan for hallerne, der dermed er skudt i gang. Allerede om godt 14 dage skal den kendte gulstensbygning være væk og derefter bliver byggeriet sendt i udbud.

- Der har da været nogen, der har været både kede af det og sure. Det er da også en flot gammel bygning, men sådan er livet. Det her er starten på en ny æra for Bogense Hallerne, siger bestyrelsesformand Jørgen Møller.

Bogense har manglet

Den fulde femtrins raket rummer blandt andet også en udvidelse af motionscenteret og et konferencerum med glasvægge mellem de to haller. Hvis bestyrelsens vildeste drømme om et egentligt idrætscenter med tiden går i opfyldelse, bliver det sidste trin et vandrehjem med hytter og en multihal, der skal ligge på det grønne område, der tidligere har fungeret som atletikstadion.

Det er det fynske arkitektfirma Creoarkitekter, der har slået de foreløbige streger for byggeplanerne.

- Det er en række spændende planer, der lever fuldt og helt op til kommunens vision om at gøre det let at tage det sunde valg. Man kan se på indsatsen i blandt andet Morud og Otterup, at det er en stærk prioritering fra en samlet kommunalbestyrelse. Nu kommer der nogle faciliteter, som man nok har manglet lidt i Bogense, siger borgmester Morten Andersen.