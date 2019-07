Mandag formiddag blev kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe skudt i gang med kanonsalut på Bogense Havn, efter at skibene har trukket masser af mennesker til Bogense i weekenden.

Bogense: Constantia, Fionia, Jens Krogh, Grønne Erna, Elsa Margrethe og Nordstjernen og flere end 40 andre gamle sejlskibe er på vej mod Fredericia, efter at de mandag formiddag (22.7) klokken 10 med kanonsalut blev sendt af sted fra havnen i Bogense på den første etape af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe.

Selve kapsejladsen var programsat til at begynde fra klokken 11.30 til 12 afhængig af hvilken klasse, skibene er tilmeldt.

Mandag morgen var der fælles morgenmad for sejlerfolket i Støberiet, og mens skipperne derefter gik til skippermøde i et telt på Vestre Havnevej, gik besætningerne tilbage til deres skibe og begyndte at rigge til. Men en times tid før afgang var der ingen hektisk travlhed eller konkurrencenerver at spore, men tværtimod afslappet stemning med tid til en ekstra kop morgenkaffe eller et lille hvil på dækket.

Mens besætningerne på de godt 50 sejlskibe, der er tilmeldt kapsejladsen, kan se frem til dage med hedebølge, måtte de finde sig i, at regnen begyndte, netop som sejladsen blev skudt i gang.

De fleste af skibene ankom til Bogense i løbet af lørdagen, og både lørdag og søndag trak det imponerende syn og de mange aktiviteter i havneområdet masser af nysgerrige til, selv om regnen lørdag eftermiddag dæmpede fornøjelsen for nogle.

Efter første stop i Fredericia sejler træskibene videre til Assens, Sønderborg og Marstal for at slutte kapsejladsen i Faaborg fredag den 26. juli. I alle anløbshavne vil der være masser af aktiviteter for sejlere og tilskuere, for selv om det er en kapsejlads, er det i høj grad også en sejlads, hvor det handler om at hygge sig og nyde den friske havluft og det gode samvær.

Video: Jonas Boje Andersen