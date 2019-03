Se, vi spiser orme: Konfirmander skal hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer

Prøvesmagningen af den klimavenlige kost skyldtes, at et hold frivillige fra Folkekirkens Nødhjælps Karavane var på besøg og holdt foredrag om klimaforandring i verdens fattigste lande. Folkekirkens Nødhjælp håb er, at de kan lokke konfirmander og andre unge til at samle ind til den årlige husstandsindsamling 10. marts, som denne gang går til bekæmpelse af klimaforandringer.

For at lokke så mange børn og unge som muligt til at samle ind til dette års husstandsindsamling, har Folkekirkens Nødhjælp iværksat en karavane, der skal undervise 10.000 børn og unge over hele landet i at bekæmpe klimaforandringer.Konfirmanderne i Otterup fik besøg af Mathias Rosendahl, Astrid Bjørn Pedersen og Lea Krarup, som har været i Afrika for blandt andet at besøge de projekter som Folkekirkens Nødhjælp er en del af. I løbet af de næste to uger skal de undervise 1300 børn og unge på 21 forskellige institutioner. Formålet med undervisningen er at give danske unge et indblik i livet som ung i verdens fattigste lande og fortælle om klimaforandringer. De frivillige vil blandt andet lave workshops om klimavenligt mad og lære konfirmanderne om, hvordan man som ung i Malawi hele tiden skal vælge mellem mad, uddannelse, medicin og tøj for at få de få penge man har til at række. Folkekirkens Nødhjælps indsamling finder sted søndag 10. marts. Kilde: Folkekirkens Nødhjælp.

Færre fordomme hos børn

Det var ikke kun som en sjov gimmick, at de unge fik lov at sætte tænderne i de sprøde orme. De ekstremt proteinrige og bæredygtige orme er nemlig noget, vi meget muligt skal spise mere af i fremtiden, da de udleder minimalt CO2 i forhold til kødproduktion.

De tre frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp har hver især opholdt sig i over en måned i nogle af verdens fattigste lande for at opleve, hvordan klimaforandringerne påvirker indbyggerne. De næste to uger rejser de landet tyndt for at overbevise børn og unge om at samle ind til gavn for bekæmpelsen af klimaforandringer.

Det er dog ikke alle børn og unge, der helt villigt sætter tænderne i knasende insekter:

- De seks til ti årige er mere åbne over for at smage på det, vi medbringer. Det gælder om at ramme den rigtige målgruppe, inden de får for mange fordomme, fortalte Lea Krarup, en af de frivillige.

For kort tid siden vendte hun hjem fra Malawi, hvor hun sammen med den anden af de tre frivillige, Mathias Rosendahl, blandt andet brugte to uger på at cykle rundt på Malawis stort set eneste asfalterede vej. De kommer begge fra Silkeborg Højskole.