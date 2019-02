Særslev: Fem unge knægte fra Nordfyns Efterskole vandt i weekenden DM i LOL for efterskoler. LOL er et computerspil, hvor det især handler om at være dygtig på det strategiske plan.

Og man må i den grad sige, at eleverne fra efterskolen i Særslev var dygtige, da DM-turneringen i weekenden blev afviklet på Campus Vejle. Holdet gik nemlig ubesejret igennem, og i finalen tabte eleverne kun et game.

Nu kan eleverne kalde sig danske mestre. Og man skulle næsten tro, at de havde vundet VM i LOL, for da eleverne lørdag aften kom tilbage på efterskolen i Særslev, stod cirka 80 elever klar til at fejre dem med viftende dannebrogsflag i hænderne.

- Vi er selvfølgelig stolte over, at vi har så dygtige elever, fortæller Bjarne Flyman, forstander ved Nordfyns Efterskole.

- Næste dag stillede alle fem drenge op til gymnastikopvisning i Søndersø og på efterskolen i Særslev, så for mig nedbryder de enhver fordom om, at e-sportsspillere kun sidder foran en computer med chips og sodavand ved hånden.