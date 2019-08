Se billederne: Sjov, musikalsk sommerunderholdning

Hasmark: Der er noget om, at tiden går hurtigt, når man er i godt selskab. Det er man helt sikkert i restauranten på Hasmark Strand Camping, hvor Rene Maaløe, Annalaura Holy og Klaus Svanborg Pedersen i øjeblikket står på scenen i et musikalsk show, der bedst kan beskrives som en kabaret med et strejf af revy.

Og de to sæt flyver afsted med god underholdning.

Midt på Danmarks - måske igen - bedste campingplads, handler Hasmark Sommersjov naturligvis om ferie i alle sine afskygninger. I en række potpourrier kommer man vidt omkring i verden med fuld fart.

Fra to lumre ældre mænds tur til Thailand til en tysk bierfest med lederhosen og alt hvad dertil hører.

Musikalsk kommer man også gennem et væld af kendte sange lige fra Liva Weel over Peter Belli og Shu Bi Dua til Admiralens Vise, Mandalay og rock'n roll.

Forestillingen spiller den 1., 2., 3., 8., 9., og 10 august fra klokken 20.

Dørene åbnes 19.30 og der er mulighed for at spise i restauranten fra klokken 18.