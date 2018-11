Se billederne: Så kom julen til Søndersø

Der blev danset om juletræet, sunget og givet ønsker til julemanden, da julen for alvor indtog Søndersø.

Søndersø: - Ti, ni, otte, syv, seks, fem, fire, tre, to, en, NU!

Mere end en nedtælling skulle der ikke til, før juletræet pludseligt funklede om kap med aftenhimlen og lyste samtlige af Søndersø-borgernes ansigter op i byparken.

Mens hestevogne trillede afsted på vej Toftekær-vejen tæt ved de mange beskuere, begyndte musikken at trylle juletoner frem i den kolde natteluft.

Julemanden og julemor tog barn efter barn i hånden og dansede rundt om det glimtende store grantræ. En dans bestående af adskillige kæder og lag, da op mod 200 havde fundet ned til juletræstændingen og julemandens ankomst.

Efter tre julesalmer havde julemanden og hans kone rigeligt med tid til at modtage ønsker og endda ønskelister fra flokken af børn, mens forældrene tog smartphonebilleder i massevis. Og til at varme sig på stod de to spejdergrupper i Søndersø klar med varm gløgg.

Ja, så kom julen for alvor til Søndersø.