Se billederne: Fastelavnsfest på Torvet i Otterup

Igen i år dukkede der mange børn og forældre op til tøndeslagning på Torvet i Otterup. Og så var der ligeledes et jubilæum at fejre.

Otterup: Fire rækker, fire tønder og fire bat.

Igen i år blev der holdt fastelavnsfest på Torvet i Otterup. Cirka 50 til 60 børn og forældre mødt op for at hygge sig med tøndeslagningen.

Børnene var klædt ud i alverdens kostumer, og der var både betjente, mariehøns og dinosauer og mange andre udklædninger at opleve.

1. Otterup, der er en spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps, var igen i år med til at hjælpe med at afvikle arrangementet. Gruppen var allerede mødt ind på Torvet fra morgenstunden for at bygge stativerne, hvor tønderne hang i.

- Vi er dybt afhængige af 1. Otterup. De sætter både stativer op og piller dem ned igen. Og så tager de sig godt af børnene, mens der slås katten af tønden, fortalte Pia Longet, der i 2009 var med til at starte tøndeslagningen op på Torvet i Otterup, så dermed var der i år tale om et 10 års jubilæum.

Der blev udnævnt kattekonger og kattedronninger i alle fire aldersgrupper (0-5, 6-7, 8-9 og 10 til 12 år). Vinderne fik en stor bærepose med godter i. Der var også en stor bærepose med godter til de børn, der havde gjort mest ud af udklædningen. Den sjoveste, smukkeste og mest uhyggelige udklædning blev belønnet.