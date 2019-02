Se alle billederne: Næsten 800 løb og gik for Castor

Bogense var søndag formiddag fyldt med mennesker i alle aldre, som støttede skibet Castor ved at deltage i et motionsløb.

Bogense: Med 780 deltagere overgik søndagens motionsarrangement Castor Bogense Cross & Citytrail langt arrangørernes forventninger. Her havde man håber på omkring 300, men mere end dobbelt så mange valgte at bruge formiddagen på at gå eller løbe fire eller otte kilometer rundt om Bogense Havn og forbi kirken og campingpladsen.