Scooterræs og narkosalg ved børnehave: Forældre er dybt bekymrede

Camilla Bondo står her på stisystemet mellem Toftekæret og Nørregade i Otterup. Familiemoren frygter, at et barn en dag risikerer at blive påkørt af de tunede scootere, som for tiden fræser rundt i byen. Foto: Emil Hermann

Familie i nordvestkvarteret i Otterup har hele sommeren på nærmeste hold oplevet, hvordan scooteræset blandt andet udspiller sig på parcelhusområdets stisystemer. Også salg af narko ved Børnehuset Mini-Max skaber utryghed.

Otterup: Fartglade unge mennesker skaber lige for tiden stor utryghed og bekymring i Otterup. Det fortæller Camilla Bondo, der bor på Toften 5 i nordvestkvarteret sammen med sin mand Jørgen og deres børn Loke (8) og Siff (5). - Min datter får ikke lov til at køre på løbehjul eller cykle sent om eftermiddagen på det offentlige stisystem, som løber på den anden side af vores hæk. Jeg ved godt, hvem der går i stykker, hvis en scooter med 60-70 km/t støder sammen med hende, når hun svinger rundt om hjørnet. Også ved Sletten Skole afdeling Nordvest køres der stærkt, mens børnene er på legepladsen. Camilla Bondo er ikke den eneste forældre i Otterup, der er bekymret over scooterræset, som har stået på i de seneste tre til fire måneder. - Vi er mange, der ønsker at få gjort noget ved problemet. Jeg har selv kontaktet politiet, som har lovet at holde øje, når de er i Otterup. Politiet anbefalede mig at lave et opslag på Facebook for måske at fange de forældre, der har børn kørende på tunede scootere, og det har jeg gjort, fortæller Camilla Bondo.

Min datter går i Børnehuset Mini-Max ved skolen, og i løbet af sommeren har der holdt biler på rad og række med åbne døre ude foran. Salget af narko foregår i en tunnel under Horsebækvej tæt ved Børnehuset Mini-Max. Camilla Bondo, mor i nordvestkvarteret i Otterup.

I baggrunden ses tunnellen under Horsebækvej, hvor der ifølge forældre sælges narko. Børnehuset Mini-Max ses til højre på billedet. Foto: Henrik Larsen

Skjuler ansigter Ifølge Camilla Bondo er det typisk to til tre knægte, der kører rundt på de hurtige scootere. Nogle gange er de også flere. De bruger alle sammen hjelm med sort visir, så man ikke kan se, hvem de er. Camilla Bondo mener, at der er to måder at få løst problemet på, inden en borger kommer til skade. - Når du er over 13 år, så har du ingen steder at være i Otterup, da det er slut med at komme i Aktivitetshuset i Søndergade. Før var der et eftermiddagstilbud, men det er skåret væk for unge over 13 år. Så kan man spørge sig selv, hvad kommunen har fået ud af det i stedet for at holde åbent et par gange om ugen. Unge på 13 til 15 år drikker sig fulde og tager stoffer. Pædagoger møder ind til smadrede flasker, ildspåsættelse af legetårn og efterladte jointrester ved Sletten Skole afdeling Nordvests arealer. - I Bogense, hvor mine forældre bor, har man også været plaget af scooterræs. De sidste halve år har der dog været noget mere roligt, fordi politiet har været på besøg med deres offroadere, som kan sætte efter scooterne på stier og andre steder. Der er også blevet konfiskeret flere forskellige ting fra ulovlige scootere. Måske skulle politiet komme en tur til Otterup, så fartbøllerne fik lov til at mærke, at der bliver holdt øje med dem.

Tunnellen under Horsebækvej. Graffiti på væggene er et tegn på, at der i hvert fald er liv dernede i de mørke timer. Foto: Henrik Larsen

Salg af narko Beboerne i nordvestkvarteret er for tiden ikke kun plaget af ulovlige scootere med høj fart. Der foregår også salg af narko ved Sletten Skole afdeling Nordvest. - Senest i weekenden er det sket igen. Min datter går i Børnehuset Mini-Max tæt ved skolen, og i løbet af sommeren har der holdt biler på rad og række med åbne døre ude foran. Salget af narko foregår i en tunnel under Horsebækvej tæt ved børnehaven, fortæller Camilla Bondo. Ifølge Camilla Bondo har flere frustrerede forældre kontaktet ledelsen på Sletten Skole afdeling Nordvest, fordi de finder det uacceptabelt, at narkosalget sker så tæt på en børnehave og skole. I maj 2017 blev der fundet 450 gram amfetamin, der var nedgravet på et grønt område i Tværgade ved siden af Sletten Skole afdeling Otterup. Det var små børn fra skolen, der havde fundet et delvist nedgravet glas med hvidt pulver i. Desuden blev der afsløret et lager med ganske stærke sager, der var gemt på loftet over et af toiletterne på skolen. - Man kan ikke lade være med at tænke på, om narkosalget nu er rykket ud mod vores skole i stedet for, hvor min søn Loke på otte år går i 2. klasse, siger Camilla Bondo.

Camilla Bondo og andre forældre i nordvestkvarteret i Otterup er for tiden bekymret over hurtige scootere og salg af narko ved Børnehuset Mini-Max. Foto: Emil Hermann

Camilla Bondo bor på den anden side af hækken. Hun og familien har derfor hele sommeren kunnet høre alle de ulovlige scootere, der fræser rundt på stisystemet mellem Nørregade og Toftekæret. Foto: Emil Hermann

Fra terrassen har der hele sommeren været larm stortset hver eneste aften, når de larmende scootere har kørt på stisystemerne. Foto: Emil Hermann