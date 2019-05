- Jeg ved ikke, hvornår det præcis er sket. Vi er i fuld gang med at bygge scenen, men der er jo ikke folk på boldbanen hele tiden. Der er kun folk dernede en til to gange om ugen, og vi har ikke råd til at hyre et professionelt vagtværn, som skal gå der hele natten.

- Der er blevet sparket nogle plader ned, og der er blevet rykket på nogle ting, som der også er blevet kastet rundt med. Vi skal rydde op i rodet og bygge scenen op igen, så det kommer til at koste noget tid og nogle tusinde kroner. Det er meget frustrerende for os, men ikke forkrøblende, da vi stadig er over en måned fra premieren, men nu kommer vi til at gå og være nervøse hver dag frem mod premieren.

For cirka 14 dage siden gik omkring 30 teaterglade folk i gang med at bygge den scene, der fra den 2. juli til 12. juli skal lægge gulv til Andrew Lloyd Webber-musicalen "Cats". Nu er dele af scenen blevet ødelagt af hærværksmænd, og det irriterer naturligvis Max Hummelgaard Hansen, formand for foreningen Nordfynsspillene, der står bag den kommende musical.

- Det vil være meget frustrerende for os, hvis det udvikler sig til en plage. Lad os håbe på, at der er tale om drengestreger, som blot har eskaleret lidt.

En risiko

Bestyrelsen i Nordfynsspillene var godt klar over, at det var forbundet med en risiko at starte byggeriet af scenen allerede cirka to måneder før premieren. Det er anden gang, Nordfynsspillene opfører en sommerforestilling på boldbanen - sidste år var det med "Shrek the Musical".

- Vi vidste godt, at der var en risiko, da vi ikke kan holde øje med scenen hele døgnet rundt. Omvendt havde vi ikke regnet med, at nogen kunne finde på at gøre det, for der er jo ingen værdi at komme efter. Jo tidligere scenen står klar, jo før kan vores skuespillerne også komme ud på scenen og mærke de rigtige dimensioner, fortæller Max Hummelgaard Hansen, der håber på, at det er sidste gang, scenen udsættes for hærværk.

- Det er ikke er ufarligt at "lege" på en ufærdig scene. Det er en arbejdsplads, og vi prøver at sikre det hele, men høje vægge kan vælte, hvis man piller for meget ved det. Vi ønsker ikke, at nogen kommer til skade - heller ikke folk, der ødelægger vores ting.

