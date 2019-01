Sauna-hygge i campingvognen

Klintebjerg: Campingvognen kostede 500 kroner, noget skulle den jo koste. Den stod ude på en mark, og Klintebjerg Vinterbaderlaug så mulighederne i den.

Det er fire år siden. Nu er det lørdag morgen. Mænd iført morgenkåbe og kedeldragt, som en del vinterbadere benytter, fordi den er varm og nem at smide, nærmer sig vognen. Er det Danmarks eneste campingvogns-sauna? Der findes næppe nogen magen til. Inden for står to gasovne. Egentlig er ovnene mest egnet til udendørsbrug, men da vognen er utæt, kan det vel komme ud på ét. Der går ikke mange minutter, før vognen er varmet op. Omkring 60 grader kan der blive.

Mændene har taget tøjet af, og Marian Frederiksen, den eneste kvinde, iført sig bikini. Reglerne er strikse: Inden første dukkert står den kun på kaffe. Efter at have været i vandet, er belønningen "en lille skarp". Serveringen sker i små glas, hvorpå hvert medlem har sine initialer indgraveret.

En lysguirlande snor sig rundt på væggene, og et autodidakt anlæg, der fordeler varmen, står oven på den ene gasbrænder. Forhænget med Bratz-figurer, der dækker ind til omklædnings-faciliteterne i den ene ende af vognen, lykkedes det at skaffe, da det viste sig, at et af medlemmernes børn ikke længere ønskede at have det.

Strøm får de ved at trække et kabel op til de tilstødende offentlige toiletter. I løbet af de fire år er regningen løbet op i cirka 75 kroner. Med et årligt forbrug til gas på 800-1000 kroner er der også på den front styr på økonomien for de 16-18 medlemmer. "Og vi har plads til flere", lyder opråbet.