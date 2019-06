Sankthansaften: Her tændes bålene på Nordfyn

Nordfyn: Der står glad popkoncert og helstegt pattegris på programmet, når Otterup Jagtforening inviterer til Nordfyns største sankthansarrangement på søndag. Det er 15. gang, jægerne står bag bålfesten i hundeskoven og med et kommunalt tilskud i bøssen er der lagt op til det helt store show, hvor den danske grand prix-veteran Kirsten Siggaard indtager scenen klokken 20.

Inden da er der også levende musik med Vanessa og Jeff, der underholder til spisningen klokken 18 og omkring klokken 21 leverer borgmester Morten Andersen årets båltale inden bålet tændes et kvarter senere.

Bogense havde egentlig ikke udsigt til en midsommerfest på stranden i år, men med kort varsel er det lykkedes UgeAvisen Nordfyn, at stable et bålarrangement på benene ved Marinastranden. Her åbner pladsen så småt ved 18.30-tiden, hvor de lokale søspejdere begynder at gøre klar til bålaktiviteter. Klokken 19 starter den musikalsk underholdning, og klokken 20 er der båltale ved Leo Jensen, der er lokalformand for Dansk Naturfredningsforening og ny formand for Nordfyns Museum. Bålet tændes cirka klokken 20.15, hvor musikken fortsætter. Her er det Marinetten, der er klar med pølser på grill, øl og sodavand.

På den anden side af havnen har Bogense ro- og kajakklub deres eget lidt mindre bålarrangement ved klubhuset på Østre Havnevej 41, hvor man også er velkommen til at deltage.

I Morud tændes bålet i Elledalen, hvor grillen tændes klokken 18. Der er børnebål for de mindste fra klokken 19, hvor de kan bage snobrød - og klokken 20 leverer udvalgsformand Anders Thingholm årets båltale inden bålet tændes.

Ved Asylet på Hemmerslev mødes Særslev til bål hos FDF Spejderne, der holder varme på grillen. Pladsen åbner klokken 18 og klokken 19 er der båltale ved skoleleder Sara Johansen inden bålet tændes.

I Søndersø er det de grønne KFUM-spejdere der står for at skabe midsommerstemning på kælkebakke-området bag Søndersø-hallen. Det sker med forskellige aktiviteter og salg af grillpølser og drikkevarer, kaffe og kage.

KFUM spejderne har et samarbejde med Jem & Fix om materialer til en lille hekse-workshop, hvor man kan være med til at bygge årets heks, mens spejderne også hjælper med at bage snobrød og lave popcorn over bål.

Spejderne står også bag arrangementet i Hårslev, hvor det er hos de blå spejdere på Ejlskovvej det sker. Ved spejderhytten bliver der grillet helstegt pattegris med forskelligt tilbehør, men her vil spejderne meget gerne have tilmeldinger af hensyn til mængden af mad. Der er opstillet to telte med borde og bænke i tilfælde af regn. Tilmelding kan ske med sms/mobilepay til telefon 61381444.