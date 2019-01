Samarbejde og sandwich: Gilde fejrede 70-års jubilæum

Bogense: Lørdag skinnede solen ned på den grangrønne spejderhytte på Marinavej i Bogense, hvor Sct. Georgs Gildet Bogense inviterede til fødselsdagsreception. For i år kan spejderbevægelsen fejre 70-års fødselsdag.

25 personer mødte op klokken 11.00 i det lille mødelokale, der var pyntet med rævehaler, grønne spejderdragter, samt hvide borde med trekantsandwicher og vine. De fleste af de fremmødte var tidligere spejdere fra Bogense, men der havde også sneget sig lidt Sct. Georgs-gildebrødre med fra andre gilder på Fyn. Blandt andet Middelfart, Svendborg og Kerteminde.

Alice Pedersen, som er gildemester i Bogense, lagde ud med at holde tale for forsamlingen. Hun har selv været med ved både 50-års og 25-års jubilæerne og kunne blandt andet berette om, hvordan gruppen engang blev smidt ud af deres første klubhuslokaler på grund af en ødelagt kaffemaskine.

- Og hvor er det godt, at vi har så godt et samarbejde med Søspejderne her i Bogense, sagde hun, inden hun af selvsamme spejdertrup fik overrakt en lykønskningsgave. Begge spejdergrupper bruger det lille klubhus på Marinavej og støtter hinanden til arrangementer andre steder i Bogense og omegn.

Senere på aftenen skulle de så fejre 70-års jubilæet med en lukket ceremoni kun for gildebrødre.