Sagt op i Fredericia: Nu er han ny direktør i Nordfyns Kommune

Nordfyn: Mogens Bak Hansen, 48 år, tiltræder 1. maj jobbet som direktør for Social og Arbejdsmarked i Nordfyns Kommune.

Mogens Bak Hansen, der bor i Fredericia, var indtil årsskiftet direktør for Vækst i Fredericia Kommune. Men det job blev han opsagt fra, da Fredericia Byråd vedtog en ny ledelsesstruktur, hvor Mogens Bak Hansens job blev nedlagt.

Den nye direktør er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har taget en masteruddannelse i ledelse ved Henley Business School i England.

Mogens Bak Hansen siger i en pressemeddelelse, at han har søgt jobbet, fordi Nordfyns Kommune er en god arbejdsplads med et tydeligt og ambitiøst strategisk sigte i både sit ledelsesarbejde og det politiske arbejde med at udvikle kommunen.

- Jeg interesserer mig meget for nærdemokratiet og samarbejdet med borgeren, så derfor er velfærdsområdet også et rigtig spændende område at arbejde i for mig, siger den nye direktør i en pressemeddelelse.

Som vækstdirektør i Fredericia Kommune havde han ansvar for teknik og miljø, arbejdsmarked og borgerservice samt kultur- og idrætsområdet, skriver Fredericia Dagblad.

Mogens Bak Hansen afløser Ulla B. Andersen, der går på pension efter 24 år i første Søndersø og senest Nordfyns Kommune.