Sagaen om Veflinge Vandværk

Veflinge Vandværk har siden starten af årtusindet fundet spor af flere forskellige pesticider og nebrydningsprodukter. Det har blandt andet været 2,6 Dichlorbenzamid, CGA 108906 og altså Bentazon. Da stofferne var fordelt i vandværkets forskellige boringer kunne man blande sig ud af problemerne, så indholdet lå under kvalitetskravet.

I modsætning til de fleste andre fundne stoffer er Bentazon ikke et nedbrydningsprodukt, men selve det aktive stof i flere forskellige sprøjtemidler. Blandt andet i Basagran 480, der tidligere blev brugt i ærter, korn, majs og frøafgrøder.Det var ændringer i pumpestrategien i 2012, der betød, at man første gang fandt Bentazon i vandet i Veflinge. Vandværket måtte tage en boring ud af produktion. Her havde man fundet MTBE fra en forurenet grund ved byens tidligere benzintank og begyndte at pumpe lidt hårdere på de andre boringer.I marts 2017 skrev Fyens Stiftstidende første gang om de gentagne fund af Bentazon i Veflinges drikkevand.Den 17. marts 2017 beder miljøchef i Nordfyns Kommune, Mette Højby, vandværket om at søge hjælp til at løse problemerne.Den 6. april lukker vandværket den mest forurenede boring.I august 2017 kommer miljøministerens liste over de værst ramte vandværker i landet. Veflinge ligger nummer et på listen med fund af Bentazon.