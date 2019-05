Sådan kan du støtte

Signe Grave Rasmussen og Sarah Holm Henriksen har sat sig for at samle penge ind til at bygge et hus i Uganda, så børnehjemmet Sera's Caring Place slipper for usikkerheden ved at bo til leje. Derfor har de to nordfynske kvinder dannet en forening og fået tilladelse til at samle pengene ind til børnehjemmet.

1. Træning Søndag den 23. juni står Signe Grave Rasmussen og Sarah Holm Henriksen sammen med fysioterapeut og personlig træner Allan Hansen for et arrangement i Bogense Hallerne. Her vil Allan Hansen arrangere træning, der primært vil blive bygget op af øvelser, hvor deltagerne bruger hinanden to og to eller konkurrerer mod hinanden. Øvelser med en blanding af styrke- og pulstræning. Oveni sved på panden og måske ømme muskler får deltagerne en T-shirt fra Allan Hansens firma Fit med Allan. Beløbet, som deltagerne skal lægge for træningen, går ubeskåret til indsamlingen til børnehjemmet.

2. Familiedag Ud over styrke- og pulstræning sankthansaftensdag vil der i og omkring Bogense Hallerne være forskellige aktiviteter for hele familien. Blandt andet hoppeborg og ansigtsmaling for børnene, tombola og mulighed for at købe mad og drikkevarer. Derfor er arrangørerne lige nu i gang med at skaffe sponsorer til den del. Det kan være madvarer, aktiviteter eller produkter som præmier i tombolaen. Kunne du tænke dig at sponsere frugt, vand eller andet, så hører Signe Grave Rasmussen og Sarah Holm Henriksen meget gerne fra dig på mailen serascaringplace@hotmail.com.