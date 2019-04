Sådan holder du fast: 11 tips til at nå dit mål

2) I må ikke tænke på lyserøde elefanter

Mange mennesker har mere fokus på, hvad de ikke vil have, end hvad de gerne vil have. Eller hvad de ikke kan lide, frem for hvad de kan lide. Udfordringen er, at vores underbevidsthed har svært ved at forstå ordet ikke. Så væn dig til at tænke på, hvad du gerne vil.