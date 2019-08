Morud: Fodboldgadeturnering i Morud for voksne plejer at være en sjov aktivitet med mange hold tilmeldt. Det håber arrangørerne naturligvis også på i år.

Fodboldgadeturneringen afvikles fredag den 30. august fra klokken 17, og det koster 80 kroner at tilmelde et hold. Alle fra Vigerslev Sogn er velkomne til at deltage i fodboldgadeturneringen.

Tilmeldingen skal ske til Henrik Demant på: hd.morud@gmail.com senest den 20. august.

Reglerne er følgende: Max otte personer per hold, altid to damer på banen ad gangen, fodboldstøvler er ikke tilladt, stor hensyntagen til ens modspiller og undgå for så vidt muligt ungdomsspillere på holdene.

Turneringen afvikles på banerne ved Morud IF's klubhus, og der vil være salg af fadøl og vand. Som noget nyt i år vil der være mulighed for at købe grillkylling med fritter og agurkesalat efter kampene. Billetter til dette kan erhverves i Dagligbrugsen i Morud.

Solsikkefesten i Morud afvikles i år fra 25. til 31. august.