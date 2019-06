SSP kendte ikke til chikane af Radwan

Jacob Nielsen, der koordinerer SSP-indsatsen på Nordfyn, fortæller, at man ikke har haft kendskab til, at der skulle være problemer med chikane af Radwan Hussain, indehaver af Ibos Minimarked i Otterup.

Otterup: Hvad tænker I om sagen om kiosk-indehaveren fra Otterup?

- Den synes vi ikke godt om, og der er nogle ting her, som er himmelråbende. Men jeg vil lige påpege, at vi ikke har haft kendskab til, at der skulle være en problematik omkring chikane af kioskindehaveren. Og det er nok primært fordi, når det vedrører indbrud, er det politiet, der er inde over sagen.

- Hvis politiet har nogle bekymringer omkring unge mennesker, der har lavet noget kriminelt eller er sigtet i sager, så tilgår sagen en sagsbehandler i børn og unge eller bliver tematiseret på et paragraf 115-møde, hvor sager vedrørende kriminalitetsbekymringer bliver koordineret mellem politiet, SSP og kommunale myndigheder. SSP i Nordfyns Kommune møder også de unge mennesker, når vi laver opsøgende arbejde på gader og stræder om aftenen.

Er det her en usædvanlig sag på Nordfyn?

- Ja, den er meget voldsom. Også fordi der er involveret en økse og decideret vold. Det er derfor også primært en politisag, men selvfølgelig går vi også ind i det, når det vedrører unge mennesker under 25 år, som er vores målgruppe.

Har I haft kendskab til de her tre unge mennesker på mellem 14 til 16 år, som stod bag indbruddet i weekenden?

- Det må jeg ikke udtale mig om, for så overskrider jeg min tavshedspligt. Men vi har selvfølgelig taget fat på sagen, efter det der er sket i weekenden. Når du laver forebyggende arbejde som ssp'er er det svært at lure, om der er noget under opsejling. Hvis du møder de unge mennesker i en bålhytte om aftenen, er det jo som sådan ikke en bekymring - medmindre de laver noget kriminelt. Jeg tænker ikke, at vi kunne have gjort noget anderledes for at få stoppet det, der foregik i weekenden.

Hvad skal der ske nu?

- Det afhænger af, hvad kriminaliteten består i, og hvor gamle de unge mennesker er. Er du under 18 år, så er der en sagsbehandler fra børn og unge inde over, som sammen med en SSP-konsulent vil afholde kriminalitetsafklarende samtaler og udarbejde en kriminalitetshandleplan, som indgår i en potentiel retssag. Handleplanen indeholder forpligtelser for den unge i forhold til at passe skole og fritidsjob for at forebygge ny kriminalitet.

Er der problemer i ungemiljøet i Otterup lige for tiden?

- Jeg synes ikke, at vi oplever noget, der er værre end normalt. Vi oplever ofte, specielt om sommeren, når de unge mennesker er mere udenfor, at der blusser noget op.