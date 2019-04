S-politiker: Brug pengene på undervisning i stedet for mursten

Nordfyn: Det er ikke altid, kommunale institutioner får ros for at spare på kronerne.

For når politikerne bevilger en sum penge til en skole, er det fordi, de ønsker pengene brugt til den bedst mulige undervisning for skolens elever.

Derfor var der på det seneste møde i kommunalbestyrelsen socialdemokratisk kritik af, at Særslev-Hårslev Skolen har overført godt fire millioner kroner af driftsbudgettet fra 2018 til 2019.

Overførslen udgør mere end 10 procent af budgettet, og derfor skal skolen forklare politikerne, hvorfor pengene ikke er brugt, og hvad man planlægger at bruge dem på i det nye år.

Særslev-Hårslev Skolen forklarer blandt andet overskuddet med, at fire nye ledere i 2018 har haft mere fokus på den pædagogisk retning end på at investere overskuddet på 1,5 millioner overført fra 2017. Desuden fik skolen sidst på året 1,3 millioner fra en pulje fra Undervisningsministeriet.

I år planlægger skolen at bruge nogle af pengene på at indrette et pædagogisk læringscenter og lokalet til Håndværk og Design.

- Altså bruger man pengene på bygninger, på mursten i stedet for på undervisning af vores elever, og det, synes jeg, er en dårlig prioritering. Vi har lavet et budget, for at vi skal bruge pengene. For at give børnene den undervisning og omsorg, vi har lovet dem, sagde Kim Johansen (S).

Det fik borgmester Morten Andersen (V) til at indskyde, at institutionerne helst heller ikke skal bruge helt op af de overførte penge, for så kan det sprænge servicerammen, den ramme som regeringen sætter for, hvor meget kommunerne må bruge på service over for borgerne.