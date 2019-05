Rynkeby-ryttere på visit hos nordfynske venner

Otterup: Team Rynkeby Odenses cykelryttere er inde i den sidste fase af træningen frem mod turen til Paris, som tager sin begyndelse fra Flakhaven den 30. juni.

Onsdag den 29. maj havde de gule cyklister, med det gode formål at samle penge - mange penge - ind til kritisk syge børn, således valgt at køre nogle fla'e nordfynske kilometer. Indlagt på turen var et pitstop hos nogle af de gamle deltagere og hjælpere fra Otterup, nemlig Steen Knudsen, som selv kørte med i 2016 og 2017, og servicemedhjælperne fra de to samme år, Steen Knudsens hustru Ulla og vognmand Bent Rasmussen.

-Når man har kørt med Team Rynkeby har man fået en ny familie, som Steen Knudsen siger.

Han var da heller ikke sen til at stable et festtelt på benene, venligst sponseret af KSP Telte i Kappendrup. Her blev der så provianteret "rytter-grillere" fra Kappendrup Slagterforretning, brød og brunsviger fra Otterup Bageri og tilbehør fra Rema 1000 Otterup. Drikkelsen sponserede den også tidligere Rynkeby-rytter, Ulrik Bieler fra Bielers Gourmet. Det sunde indslag stod DK plant for i form af friske agurker.

Og så blev der ellers spist, fortalt røverhistorier og joket i en skøn blanding mellem de nye og gamle ryttere og hjælpere.

-Vi har desværre ingen nordfynske ryttere i år. Men det håber vi da på at få næste år. Man kan allerede nu gå ind på vores hjemmeside og søge, opfordrer kaptajn for Team Rynkeby Odense, Marianne Lund, som lover et fantastisk kammeratskab.