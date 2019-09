Ryk Nordfyn: Fuld fokus på konstruktiv journalistik

2.d elever på Nordfyns Gymnasium er i samarbejde med Fyens Stiftstidende i gang med at fordybe sig i konstruktiv journalistik. De kommende uger sætter eleverne fokus på emner som miljø og kultur på Nordfyn.

Nordfyn: Hurtigt fyldtes tavlen med idéer, da 2.d på Nordfyns Gymnasium først på ugen tog endnu et skridt ind i den journalistiske verden.

Ryk Nordfyn hedder projektet, som eleverne skal arbejde med i syv uger. I den periode skal klassen fordybe sig i journalistik, skrive artikler til Fyens Stiftstidende og fyens.dk, holde redaktionsmøder og lære at pitche en ide. De får undervisning i konstruktiv journalistik, og i hvordan man kan arbejde både løsningsorienteret og kritisk med en problemstilling i stedet for blot at pege på problemer.

- Hvilken nyhed vil I for eksempel helst læse, spurgte dansklærer Christine Sommerlund.

- Én med overskriften "10 procent af eleverne kommer konsekvent for sent til oldtidskundskab". Eller den samme artikel med overskriften "90 procent af eleverne møder rettidigt til oldtidskundskab".

Da avisen var på besøg, havde eleverne pejlet sig ind på tre hovedemner, de ønsker at forfølge. Planen er, at emnerne skal konkretisere sig i specifikke ideer til artikler. De tre hovedemner er ungdomskultur på Nordfyn, miljø og fordeling af gymnasieelever.

Aldrig har der været flere medier, og aldrig har det været nemmere at få adgang til medier. Som så mange andre er eleverne også mere eller mindre online hele tiden. Den kommende tid, kan man sige, at de bliver aktive spillere på et mediemarked, de i forvejen er dybt engageret i.

Med vejledning fra Fyens Stiftstidende og Christine Sommerlund er det hensigten, at de selv skal tage styringen og sætte netop deres dagsorden.