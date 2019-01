Rutebilstation flytter under VM

Bogense: Avisen skrev mandag den 29. januar, at alle busser holder ved Bogense Rutebilstation under VM i cyklecross i Bogense.

Dette er dog ikke tilfældet. Fredag den 1. februar bliver al trafik fra rutebilstationen flyttet over på Vestergade ved busstoppestedet under navnet "Vestre Engvej". Stedet ligger lige over for Bogense Bibliotek og Borgerservice, samt lige ved Rema1000.

Samtidig kører busserne ikke ad normal rute ud af Bogense mod Odense, da bussen vil køre af Vestre Engvej og Ved Diget for så at ramme den sædvanlige rute på Odensevej.

Den 3. februar klokken 21.00 vender rutebilstationen og den normale rute tilbage. /mihje