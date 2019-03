Rundvisning i nye lokaler: Kom indenfor i nyt radiostudie

Bogense: Kom og find specielle indspilninger i musiklaboratoriets store arkiv, få hjælp til at optage en fortælling til dine børn og børnebørn eller hør hvordan det er at lave lokalradio fra bunden. Sådan lyder nogle af de tilbud Radio Nordfyn har til lytterne, når de gæve radiofolk inviterer indenfor til en lille uformel reception og rundvisning den 4. april mellem klokken 16 og 18.

Man kan også gå på opdagelse og genhøre gamle optagelser helt tilbage fra 1995.

- Det er nogle helt fantastiske oplevelser, man får ud af at lave radio, og det budskab vil vi også gerne sprede, så vi måske kan blive flere til at komme med inputs til den ugentlige sendeflade, siger radioleder John Aagaard.

Radiostationen er blandt andet også på udkig efter lokale folk i Søndersø og Bogense, der måske kan lave små korte indslag, når der sker noget.

- Det skal være på sådan en lille digital optager, så kan man komme med sine ting på et USB-stik, så vi kan bruge det, indskyder Dan Jørgensen.

Radiofolkene har lejet sig ind i den ene halvdel af den tidligere butik "Sejlerbiksen", der ligger lige midt i havnelivet ved marinaen, og håbet er, at der med tiden kan blive mulighed for at brede sig i den anden del af bygningen som også står tom.

- Vi vil meget gerne kunne sende fra sådan nogle søndagsmatinéer med live-publikum. Lidt a la Café Hack, siger John Aagaard.

Et af de øvrige nye tilbud fra radiostationen er, at man kan køre for eksempel gamle kassettebånd over på digitale medier og rense lyden.