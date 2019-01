Royal glans over VM: Kronprinsen besøger nordfynsk VM i Cyklecross

VM i Cyklecross får royalt besøg, når kronprins Frederik besøger Bogense søndag den 3. februar.

Bogense: I forvejen bliver VM i cyklecross det største idrætsarrangement på Nordfyn nogensinde, men det enorme set-up fik torsdag formiddag tilføjet et yderligere lag flødeskum, da hoffet bekræftede, at kronprins Frederik besøger arrangementet. - Kronprinsen ankommer søndag ved middagstid og bliver nogle timer for at overvære dagens løb, fortæller direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen. Ifølge Per Olesen kommer besøget ikke til at forløbe med et officielt program, hvor kronprinsen skal være bestemte steder på bestemte tidspunkter, men bliver en mulighed for, at han kan opleve arrangementet. - Kronprinsen er meget interesseret i at opleve arrangementet, så besøget bliver en afslappet mulighed for at se nogle løb og komme bag kulisserne. Der er indlagt en frokost med UCI's præsident, og så vil kronprinsen sige et par ord og overrække præmier ved dagens løb, fortæller Per Olesen. Søndagens program byder på VM for U23-kvinder og VM for herre-eliten, og ifølge hoffet vil kronprinsen tilbringe omkring fem timer på Nordfyn.

Kronprins Frederik var senest med ved en nordfynsk sportsevent i 2010, hvor han sejlede med rundt om Fyn i Palby Fyn Cup. Arkivfoto: Jørgen Hansen

På de europæiske tv-skærme Kronprinsens seneste officielle besøg på Nordfyn var i forbindelse med Palby Fyn Cup i 2010, hvor han deltog i sejladsen ombord på sejlbåden Nanoq. Derfor vil det også vække endnu større opmærksomhed mod arrangementet - både lokalt og i den landsdækkende presse. - Kronprinsens deltagelse vil utvivlsomt være en gevinst for selve VM-løbene, men også for hele Nordfyn, hvor jeg ser det som en blåstempling af de mange kræfter, der er lagt i sådan et arrangement, siger Per Olesen. Selvom cykle-cross stadig er en nichesport herhjemme, så er den rigtig stor i mange europæiske lande; actionfyldt med spektakulære scener og en af de mest publikumvenlige grene af cykelsporten. - Nordfyn kommer på de europæiske tv-skærme, og selvom kronprinsens besøg måske ikke betyder, at medierne sender flere journalister afsted, så betyder det, at arrangementet også vækker opmærksomhed uden for selve sportsdækningen, mener direktør Per Olesen.

Begejstring i sporten Hos Sport Event Denmark fremhæver direktør Lars Lundov kronprinsens opbakning til dansk idræt og hans hyppige besøg ved store, internationale sportsbegivenheder i Danmark. - Vi er beæret over, at kronprinsen også lægger sin vej forbi Bogense og VM i cyklecross. Kronprinsen er en hyppig gæst ved mange, store internationale mesterskaber på dansk grund. Det er vi naturligvis både glade for og stolte over. - Kronprinsen, som også er medlem af den Internationale Olympiske Komité, er eminent til at formidle sporten på og uden for banen, så vi glæder os rigtigt meget til at byde ham velkommen i Bogense, siger Lars Lundov. Ved sommerens crosstriatlon i Svendborg fik kronprins Frederik selv prøvet ruten af på egne cykeldæk, men ifølge den nordfynske erhvervs- og turisme-direktør Per Olesen indgår der ikke en kongelig cykeltur i det nordfynske besøg.